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علوم الدار

سالم بن ركاض: دور حيوي في العمل الإنساني

سالم بن ركاض: دور حيوي في العمل الإنساني
29 أغسطس 2024 02:03

أبوظبي (الاتحاد)

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أكدت جمعية الإمارات للسرطان، أن المرأة الإماراتية أدت دوراً حيوياً على ساحة العمل الإنساني والخيري.
وأعرب الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، عن فخره بخطوات القيادة الرشيدة لجعل الاستدامة منهجاً إماراتياً أصيلاً في استراتيجيات تمكين المرأة الإماراتية.
وقال: إن الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، وفرت للمرأة الإماراتية الدعم والمساندة في جميع المجالات والمواقع المهمة على مستوى الوطن.
ورفعت جمعية الإمارات للسرطان بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مثمنة دور سموها في دعم وتمكين المرأة الإماراتية، ومساندتها، وتعزيز مسيرتها المستدامة.

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