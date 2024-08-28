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عبد الرحمن الحمادي: شريك أساسي في نهضة الدولة

عبد الرحمن الحمادي: شريك أساسي في نهضة الدولة
29 أغسطس 2024 02:04

أبوظبي (وام)

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قال المهندس عبدالرحمن الحمادي وكيل وزارة العدل، نحتفل كل عام بيوم المرأة الإماراتية ونفخر دوماً بما تحققه ابنة الإمارات، في مسيرتها المشرفة.
وأضاف أن المرأة الإماراتية أصبحت منذ تأسيس الدولة وبمرور الأعوام شريكاً أساسياً في بناء المجتمع ونهضة الدولة وتقدمها وازدهارها، بفضل الدعم المستمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو حكام الإمارات، حفظهم الله، واستمراراً على النهج الذي أسسه وسار عليه الأب المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تمكين المرأة وتقدير مساهماتها في بناء المجتمع والوطن، وبفضل الاهتمام والرعاية من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حققت المرأة في دولة الإمارات، خطوات مهمة، عززت دورها كشريك أساسي في النهضة.

عمر عبد الرحمن الحمادي
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