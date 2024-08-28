حور الخاجة: نعتز ونفخر بالإنجازات

أبوظبي (الاتحاد)

قالت حور الخاجة، نائب رئيس أول للعمليات الدولية في مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، نعبر عن أسمى مشاعر الفخر والإعجاب بالإنجازات الرائدة التي حققتها المرأة الإماراتية بإلهام من رؤية ودعم القيادة الرشيدة.. وقد أثمرت توجيهات القيادة الرشيدة المستمرة تمكيناً حقيقياً للمرأة الإماراتية وتشجيعها لترسيخ مكانتها في مختلف القطاعات، والوصول لمناصب مرموقة.

ونجحت المرأة الإماراتية بفضل تفانيها في العمل ومساهماتها الاستثنائية في ترسيخ مكانة دبي والارتقاء بها إلى آفاق جديدة، وترك بصمة إيجابية راسخة على الساحة العالمية تحاكي ثقافتنا العريقة وقيمنا الأصيلة. وفي هذه المناسبة المميزة، أودّ أن أسلط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في دعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى تعزيز مكانة دبي بوصفها أفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة.