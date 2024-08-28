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ميثاء شعيب: نستذكر بكل فخر مسيرتها الرائدة

ميثاء شعيب: نستذكر بكل فخر مسيرتها الرائدة
29 أغسطس 2024 02:04

أبوظبي (الاتحاد) 

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أكدت ميثاء شعيب، مدير إدارة تنفيذي للاتصال المؤسسي في مجموعة «دوكاب»، أن المرأة الإماراتية، اليوم، تشكل نموذجاً يُحتذى به للكثير من النساء في جميع أنحاء العالم، وباتت شريكاً فاعلاً ومؤثراً في بناء جسور التنمية الشاملة والازدهار من خلال أدوارها التنموية المختلفة التي تؤديها على الصعيد المحلي والعالمي، وذلك بفضل دعم القيادة الرشيدة اللامتناهي وجهودها الحثيثة لتمكين المرأة الإماراتية في مختلف المجالات. ويشكل هذا اليوم مناسبة عزيزة نستعرض فيها حضور المرأة الإماراتية المميز في شتى الميادين.
وقالت: في يوم المرأة الإماراتية، نستذكر بكل فخر مسيرة المرأة الإماراتية الرائدة، التي تحظى منذ قيام الاتحاد بدعم وثقة القيادة الرشيدة الحريصة كل الحرص على توفير مختلف سبل التمكين وأدوات الدعم لتسير المرأة الإماراتية بخطى ثابتة في مسيرة تكتب خلالها قصص نجاح عالمية ملهمة في مختلف القطاعات.
وأضافت: تتمتع المرأة الإماراتية بتاريخ حافل من الإنجازات المحلية والإقليمية والعالمية التي تلهم الملايين في المنطقة والعالم.

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