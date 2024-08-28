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علوم الدار

ميثا السويدي: رمز للإبداع والريادة

ميثا السويدي: رمز للإبداع والريادة
29 أغسطس 2024 02:04

أبوظبي (الاتحاد)

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قالت ميثا ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام: تحتفل دولة الإمارات اليوم بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «نتشارك للغد»، وهو يوم وطني يعكس إنجازات ومكاسب المرأة الإماراتية التي حققت هذه النجاحات بدعم القيادة الرشيدة، وبرعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. إن هذا اليوم يشكل مصدر إلهام للجميع لمواصلة المسيرة نحو مستقبل مشرق لدولتنا».
وأكدت أن المرأة الإماراتية أصبحت رمزاً للإبداع والريادة، حيث لعبت دوراً محورياً في تطوير قطاع الإعلام منذ البدايات. ومن خلال هذا الدور الريادي، أثبتت المرأة الإماراتية قدرتها على التفاعل مع التطورات والمساهمة الفعالة في بناء هذا القطاع الحيوي الذي يحمل رسالة الدولة، ويجسد رؤيتها وقيمها، ويرسخ مكانتها على الساحة الدولية.
وأشارت إلى أننا في دولة الإمارات نعيش في ظل قيادة رشيدة أسست بيئة تزخر بالفرص الكبيرة. 

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