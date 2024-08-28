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موزة العتيبة: مناسبة وطنية للاحتفاء بإنجازات الإماراتيات

موزة العتيبة: مناسبة وطنية للاحتفاء بإنجازات الإماراتيات
29 أغسطس 2024 02:05

أبوظبي (الاتحاد)

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أوضحت موزة سعيد بن أحمد العتيبة، مؤسس مجموعة «العتيبة إنماء» أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية مهمة للاحتفاء بإنجازاتها وريادتها، ونجاحها في تحقيق أهدافها وتطلعاتها، مشيرة إلى أن دعم وتشجيع القيادة الرشيدة كان له الدور الأكبر والأهم في تعزيز الثقة لدى المواطنات الإماراتيات، ما مكنهن من تحقيق النجاحات في مختلف القطاعات والمجالات.
وأشادت في هذه المناسبة بالدعم والمساندة التي أولتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للمرأة الإماراتية وتشجيعها على بذل مزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن والمجتمع.
وأوضحت العتيبة أنه بدعم «أم الإمارات» تمكنت المرأة الإماراتية من العمل في مختلف المجالات، وبلوغ أعلى المراتب والمناصب، مشيدة بدعم سموها المتواصل للمرأة الإماراتية والإنجازات التي تحققها.
وعبّرت عن اعتزازها بالنجاحات المهمة والملموسة التي تمكنت المرأة الإماراتية من تحقيقها، حيث تمكنت من إثبات جدارتها في قطاع الأعمال والاقتصاد.

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