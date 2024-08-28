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علوم الدار

محمد العلي: أثبتت تميزها في كل مواقع العمل

محمد العلي: أثبتت تميزها في كل مواقع العمل
29 أغسطس 2024 02:04

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن المرأة الإماراتية تسطر قصص نجاحٍ ملهمة في شتى المجالات، محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتؤكد يوماً بعد يومٍ كفاءتها وجدارتها العالية، وتميزها في كل مكانٍ برعاية ودعم من القيادة الحكيمة. وقال إننا في المركز نحتفي بمسيرة المرأة الإماراتية الملهمة، التي رسخت مكانتها كشريك أساسي في بناء الوطن وتطويره، مضيفاً أن دعم القيادة الرشيدة ومساندة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مهدت الطريق أمام المرأة الإماراتية لتحقيق إنجازاتٍ بارزة في شتى المجالات.
وأوضح أن المركز أخذ على عاتقه ويؤكد مجدداً التزامه بدعم وتمكين الباحثات الإماراتيات الشابات، وتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار.

محمد العلي
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