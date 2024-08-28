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علوم الدار

محمد الكعبي: أثبتت قدرتها وتفوقها

محمد الكعبي: أثبتت قدرتها وتفوقها
29 أغسطس 2024 02:04

الفجيرة (وام)

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أكد اللواء محمد بن أحمد غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة أن القيادة الرشيدة أولت اهتماماً بالغاً بالمرأة الإماراتية والتي أثبتت قدرتها وتفوقها في مختلف ميادين العمل والحياة وأسهمت في بناء ونهضة الوطن. وأعرب اللواء محمد الكعبي، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يقام هذا العام تحت شعار «نتشارك للغد»، عن فخره بالإنجازات التي حققتها المرأة على الصعيد المحلي والعالمي، متوجهاً بخالص الشكر لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على جهود سموها الكبيرة ودعمها المتواصل لتمكين المرأة الإماراتية. 
وقال: نعتز بمسيرة المرأة الإماراتية الناجحة والمتميزة في مسيرة العمل الوطني.  

 

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