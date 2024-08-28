الخميس 29 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تريندز» يحتفي بباحثاته وموظفاته

خلال احتفاء المركز بباحثاته (من المصدر)
29 أغسطس 2024 02:06

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أحمد بالهول الفلاسي: «بارالمبية باريس» تكتب فصلاً مشرقاً في مسيرة الرياضة الإماراتية
تدشين المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتوعية بأمراض القلب الخلقية لدى طلاب المدارس

احتفى «تريندز للبحوث والاستشارات»، بباحثاته وموظفاته في «يوم المرأة الإماراتية»، الذي جاء تحت شعار «نتشارك للغد»، تقديراً لجهود ابنة الإمارات ومساهمتها الفاعلة في بناء المجتمع ونهضة الوطن.
وكرم الدكتور محمد عبداللـه العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات بهذه المناسبة، باحثات وموظفات «تريندز»، مثمناً دورهن في البحث العلمي الهادف لبناء جيلٍ متمكنٍ بالمعرفة.
كما كرم الباحثة سمية الحضرمي، كأول إماراتية تنضم إلى مركز تريندز للبحوث والاستشارات.
وأعرب الدكتور محمد العلي عن فخره بالباحثات الشابات، قائلاً، إنهن تمكن من إثبات وجودهن والتفوق في مجال عملهن، كما سائر بنات دولة الإمارات، ويرجع ذلك لدعم وتقدير القيادة الحكيمة، التي وفرت لهن كافة السبل لتمكينهن وإزالة جميع المعوقات التي تقف حائلاً أمام تقدمهن ومساهمتهن إلى جانب شقيقهن الرجل في عملية البناء والنهضة. بدورها، أعربت سمية الحضرمي، عن سعادتها بهذا التكريم، قائلة، إن هذا التكريم دافع لمواصلة العطاء والعمل الجاد من أجل المساهمة في وضع لبناتٍ لبناء مستقبل مزدهر.  

تريندز
تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
الإمارات
المرأة الإماراتية
المرأة
يوم المرأة الإماراتية
آخر الأخبار
شعار "الهوية والجنسية"
علوم الدار
تفاصيل حملة إعفاء مخالفي أنظمة الدخول والإقامة
اليوم 09:24
ليفربول يضم كييزا
الرياضة
ليفربول يضم كييزا
اليوم 19:38
سجائر إلكترونية وسجائر تقليدية
الترفيه
أميركا تزيد السن القانونية لشراء التبغ والسجائر الإلكترونية
اليوم 19:37
كارسلي يختار «التشكيلة الأولى» بعد «حقبة ساوثجيت»
الرياضة
كارسلي يختار «التشكيلة الأولى» بعد «حقبة ساوثجيت»
اليوم 19:36
ديشامب يستدعي «وجهين جديدين» للمرة الأولى إلى «الديوك»
الرياضة
ديشامب يستدعي «وجهين جديدين» للمرة الأولى إلى «الديوك»
اليوم 19:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©