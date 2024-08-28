«تريندز» يحتفي بباحثاته وموظفاته

أبوظبي (الاتحاد)

احتفى «تريندز للبحوث والاستشارات»، بباحثاته وموظفاته في «يوم المرأة الإماراتية»، الذي جاء تحت شعار «نتشارك للغد»، تقديراً لجهود ابنة الإمارات ومساهمتها الفاعلة في بناء المجتمع ونهضة الوطن.

وكرم الدكتور محمد عبداللـه العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات بهذه المناسبة، باحثات وموظفات «تريندز»، مثمناً دورهن في البحث العلمي الهادف لبناء جيلٍ متمكنٍ بالمعرفة.

كما كرم الباحثة سمية الحضرمي، كأول إماراتية تنضم إلى مركز تريندز للبحوث والاستشارات.

وأعرب الدكتور محمد العلي عن فخره بالباحثات الشابات، قائلاً، إنهن تمكن من إثبات وجودهن والتفوق في مجال عملهن، كما سائر بنات دولة الإمارات، ويرجع ذلك لدعم وتقدير القيادة الحكيمة، التي وفرت لهن كافة السبل لتمكينهن وإزالة جميع المعوقات التي تقف حائلاً أمام تقدمهن ومساهمتهن إلى جانب شقيقهن الرجل في عملية البناء والنهضة. بدورها، أعربت سمية الحضرمي، عن سعادتها بهذا التكريم، قائلة، إن هذا التكريم دافع لمواصلة العطاء والعمل الجاد من أجل المساهمة في وضع لبناتٍ لبناء مستقبل مزدهر.