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«شرطة أبوظبي» تكرم المتميزات في احتفالية بـ«يوم المرأة الإماراتية»

مكتوم الشريفي خلال تكريمه المتميزات ( من المصدر)
29 أغسطس 2024 02:06

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفلت القيادة العامة بشرطة أبوظبي بيوم المرأة الإماراتية، بالتعاون مع جمعية الشرطة النسائية الإماراتية وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، مثمنة الإنجازات الريادية التي حققتها الإماراتية في مسيرة العمل الوطني بفضل دعم ورعاية القيادة الرشيدة وأكدت أهمية دور المرأة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من مستقبل الوطن وشريكاً أساسياً في بناء حاضره.
 وثمن اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي دعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لمسيرة المرأة الإماراتية المتطورة في المجالات كافة، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بتمكين المرأة الإماراتية في مجالات العمل الشرطي والأمني، مشيداً بإنجازاتها المتميزة على صعيد العمل الشرطي، وتعزيز مسيرة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في مجتمعنا.
 وكرم المتميزات بحضور مدراء القطاعات الشرطية وشمل التكريم خبيرات الأدلة الجنائية، وخبيرات مركز الإمارات للأدلة الإلكترونية، وعناصر نسائية في مجال التحقيق الجنائي، والطبيبات والممرضات المتميزات، والحاصلات على شهادات الماجستير والدكتوراه لعام 2024، والمبتعثات المتفوقات لعام 2024، والمحاضرات المعتمدات المتميزات في الشرطة، والمتطوعات من الشرطة النسائية ممن كان لهن دور في مواجهة الأزمات والكوارث، وعناصر نسائية في لجنة التحول الرقمي وفريق سوات، وضباط ارتباط مكتب شؤون الشرطة النسائية في القطاعات.
 كما شمل التكريم عناصر نسائية تميزن بالعمل الجاد في ظل الظروف الصحية البالغة وواصلن العطاء والنجاح من أبطال مرض السرطان، ومنتسبات الهيئة العامة للدفاع المدني بأبوظبي، وأعضاء من مجلس إدارة جمعية الشرطة النسائية الإماراتية.

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