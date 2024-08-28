«بلدية أبوظبي» تقدم الورد والهدايا إلى موظفاتها

أبوظبي (الاتحاد)

رفعت بلدية مدينة أبوظبي أسمى آيات الشكر والامتنان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لدور سموها الرائد في قيادة نهضة المرأة الإماراتية وتوفير كل ما من شأنه تحقيق طموحاتها، وفتح آفاق المشاركة أمام المرأة الإماراتية لتصبح مثالاً عربياً وعالمياً في المشاركة في بناء المجتمع وتعزيز أركان الدولة ومؤسساتها بالمساهمة في كافة التخصصات والمهام المشرّفة.

جاء ذلك خلال احتفاء البلدية بيوم المرأة الإماراتية تقديراً لجهودها ودورها في تعزيز التنمية الشاملة.