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علوم الدار

«الداخلية»: دور رائد للمرأة في مسيرة التنمية المستدامة

خليفة الخييلي وسالم الشامسي والحضور خلال الحفل (وام)
29 أغسطس 2024 02:06

أبوظبي (وام)

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احتفت وزارة الداخلية بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، تحت شعار «نتشارك للغد»، وذلك في إطار احتفالات الدولة بهذه المناسبة برعاية كريمة ودعم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وتقديراً لدور المرأة وإنجازاتها العظيمة التي حققتها في بناء نهضة هذا الوطن.
حضر الحفل الذي أقيم بمقر الوزارة، اللواء ركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، واللواء سالم مبارك الشامسي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة في وزارة الداخلية، وعدد من الضباط.
وقال اللواء الخييلي خلال كلمته في الحفل: «نحتفل اليوم بمناسبة غالية تبعث على الفخر والاعتزاز، حيث تحتفل الإمارات بيوم المرأة الإماراتية تأكيداً على الدور المهم الذي تلعبه المرأة في بناء المجتمع، والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة».
وأضاف: «يأتي الاحتفال هذه السنة تحت شعار «نتشارك للغد» وبرؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الداعم الأول لتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، وبتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، صاحبة المبادرات الريادية التي تقف عوناً وسنداً للمرأة في كل مكان، ورؤية سموها في تحقيق مشاركة المرأة الشاملة للتأثير في جميع المجالات، وتعزيز جودة الحياة في المجتمع».
وفي ختام الحفل، تم تكريم عدد من العناصر النسائية التي أثبتت تميزها ونجاحها في مختلف مجالات عملها، وتقديراً لإسهاماتهن وجهودهن المستمرة في خدمة الوطن والمجتمع.
كما شهدت قطاعات وإدارات وزارة الداخلية تكريم المنتسبات المتميزات، حيث احتفلت كلية الشرطة، وإدارة جناح الجو؛ بيوم المرأة الإماراتية، وتم تكريم العناصر النسائية المتميزة تقديراً لمشاركتهن في نهضة وتطور العمل الإداري والميداني، ومساهمتهن المتميزة في نهضة الدولة وتقدمها المستدام.
وعلى هامش الاحتفال، وقعت وزارة الداخلية مذكرة تفاهم مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي والتدريبي، وتبادل الخبرات في مجال الرياضات النسائية بين الجانبين.
شهد توقيع مذكرة التفاهم اللواء ركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، وعن أكاديمية فاطمة بنت مبارك، طلال الهاشمي، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

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