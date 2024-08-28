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علوم الدار

«ربدان» تنظِّم «يوم المرأة الإماراتية: جاهزية وعطاء»

جانب من الاحتفال (من المصدر)
29 أغسطس 2024 02:06

أبوظبي (الاتحاد)

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نظَّمت أكاديمية ربدان النسخة الثالثة من حلقات الجاهزية تحت شعار «يوم المرأة الإماراتية: جاهزية وعطاء»، بمشاركة نخبة من المتحدثات اللاتي يمتلكن خبرات عميقة ومعارف واسعة، ويُسهمن بأدوار فاعلة في المجتمع. وشارك في الحلقة النقاشية التي أدارتها منى الحمادي، مدير إدارة البحوث المؤسَّسية والسياسات والامتثال في أكاديمية ربدان، كلٌّ من الأستاذة الدكتورة نجوى الحوسني، نائب مدير جامعة كلباء وعضو مجلس أمناء أكاديمية ربدان، وروضة المريخي، مدير إدارة التواصل والشراكات في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وظبية القبيسي، فنانة، دبلوماسية ورائدة أعمال. وتناولت الفعالية مفهوم الجاهزية من منظور المرأة الإماراتية، مع تسليط الضوء على قصص الجاهزية والقدرة على التكيُّف، والتعامل مع المُتغيرات والتحديات، فضلاً عن تحقيق التوازن بين المسؤوليات الشخصية والمهنية، وتناولت أيضاً الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتمكين المرأة، وضمان دورها الفاعل في التنمية. 

 

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