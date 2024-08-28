ميثاء الشامسي: الشيخة فاطمة مدرسة متفردة في تعزيز القيم الإنسانية

أبوظبي (وام)

أكدت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة، أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مدرسة متفردة في تعزيز القيم الإنسانية، وإرساء ثقافة التراحم والتكافل الاجتماعي.

وقالت معاليها: إن مبادرات سموها في المجال الإنساني نقلت إلى العالم نهج الإمارات في استدامة العطاء وتمكين المجتمعات الأقل حظاً.

وأضافت: أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تبنت منهجاً قيمياً وإنسانياً متفرداً، لذلك تركت سموها بصمات واضحة ومؤثرة في مسيرة دولة الإمارات الإنسانية والتنموية.

جاء ذلك خلال كلمة معاليها في الاحتفال الذي أقامته هيئة الهلال الأحمر بمقرها في أبوظبي اليوم بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، تحت شعار «نتشارك للغد»، بحضور راشد مبارك المنصوري الأمين العام، ونواب الأمين العام والمسؤولين والموظفات والمتطوعات في الهيئة.

وأكدت معاليها أن منظور الشيخة فاطمة للعمل الإنساني يقوم على استدامته وتأثيره المباشر على تحسين جودة حياة المستهدفين، حيث ترى سموها أن المشاريع التنموية طويلة المدى وعميقة الأثر تحقق قدرة الإنسان في الاستمرار في العيش بكرامة، على غير المساعدات المباشرة والآنية التي تنتهي بوقتها ولا تفي بمتطلبات الاستدامة.

وأشارت في هذا الصدد إلى العديد من المشروعات التنموية التي تم تنفيذها عبر صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة في عدد من الدول الأفريقية، والتي حققت أهدافها في الاستقرار وتنمية المجتمعات المضيفة للاجئين. ودعت الموظفات والمتطوعات في الهلال الأحمر الإماراتي، إلى الاقتداء بفكر ورؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في مجالات البذل والعطاء الإنساني.

فهم عميق

من جانبه، ثمن راشد مبارك المنصوري مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بتخصيص الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، مؤكداً أن المبادرة تنم عن فهم عميق وتقدير كبير من سموها للدور المتنامي للمرأة الإماراتية في جميع المجالات.

وأضاف: أن المرأة الإماراتية وجدت الرعاية والعناية من قيادة الدولة الرشيدة، والدعم والتشجيع من سمو «أم الإمارات»، حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن من ريادة وتميز وعطاء، وأصبحت رقماً لا يمكن تجاوزه في مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها الدولة.

وحيا راشد المنصوري مبادرات المرأة الإماراتية في المجالات الإنسانية والتطوعية، مشيراً إلى أنها أثبتت كفاءة عالية وقدرة فائقة في التعامل مع القضايا الإنسانية، والقيام بالمهام الميدانية التي أسندت إليها في مناطق الكوارث والأزمات.

وقال: إن المرأة الإماراتية كانت وستظل نموذجاً مشرفاً لأختها في الإنسانية، من خلال تقديم الدعم والمساندة لها، والوقوف بجانبها في كل الظروف والأحوال.