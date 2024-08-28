غنام المزروعي: تجسيد للاحترام والتقدير لابنة الإمارات

أبوظبي (وام)

أكد غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أن يوم المرأة الإماراتية يجسد الاحترام والتقدير للجهود الكبيرة التي تبذلها المرأة لدفع مسيرة التنمية في الدولة، والتي يعبّر عنها شعار «نتشارك للغد» بما يعكسه من أهمية لتكاتف جهود الجميع من أجل تحقيق الاستدامة والانطلاق بثقة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.

وقال في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، إن المرأة الإماراتية استطاعت تحقيق تميّزها وريادتها من خلال أدوارها المختلفة التي تنطلق من أسرتها وما تغرسه لدى أفرادها من قيم ومفاهيم تنموية، مروراً بمشاركتها القيّمة ضمن المنظومة المهنية عبر مراكزها ومناصبها المختلفة.

وأضاف: «بفضل الرؤية الحكيمة والدعم الدائم الذي تحظى به من قيادتنا الرشيدة، التي حرصت على تمكين المرأة وإتاحة الفرص أمامها لتكون شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال وضعها في مواقع صنع القرار والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتشكيل السياسات التي من شأنها تعزيز مكانة الدولة على خريطة الدول الأكثر تقدّماً».