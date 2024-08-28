يوسف العبري: نجاحات متتالية وتأثير إيجابي

أبوظبي (وام)

قال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي: إن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، تحت شعار «نتشارك للغد»، يعد تجسيداً واضحاً لمدى التأثير الإيجابي، والمشاركة الفاعلة للمرأة الإماراتية في مسيرة التطور والنماء والازدهار على أرض الدولة، لتبرهن دوماً على دورها الرائد في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، التي تطمح للريادة والتميز واستدامة التطوير، وصولاً إلى المكانة المتقدمة عالمياً.

وأكد، في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أن دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، يبقى الدافع الأكبر والمحفز الأساسي نحو تحقيق المرأة الإماراتية النجاحات المتتالية في مختلف المجالات، مع ما لقيته من مساندة ورعاية لتتمكن من المشاركة في إنجاز أهداف التنمية المستدامة.