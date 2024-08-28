حمدان بن مبارك: الإماراتية منارة لنساء العالم

دبي (وام)

أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن ابنة الإمارات أسست قاعدة صلبة، انطلقت منها إلى فضاء المجد، من خلال جهود التمكين من المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، ثم أثبتت قدراتها حتى أصبحت منارة لنساء العالم تحت رعاية القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال معاليه، في كلمة له بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية»: إن المرأة الإماراتية تواصل إنجازاتها على الصعيدين المحلي والعالمي، وتحظى بإشادات دولية، وتحقق نجاحات واضحة في المجالات كافة، وهي اليوم مؤثرة في المجتمع، وتؤدي دوراً بارزاً في مسيرة البناء، فتحية تقدير لابنة الإمارات التي تشق طريقها بثقة كبيرة، في ظل دعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وكل عام، والمرأة الإماراتية تحلّق في سماء العطاء والإبداع.