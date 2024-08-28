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علوم الدار

حميد النعيمي يشيد بإنجازات المرأة الإماراتية في تعزيز تنمية الوطن

حميد النعيمي لدى استقباله موظفات الديوان الأميري بعجمان (وام)
29 أغسطس 2024 02:06

عجمان (وام)

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استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في مجلسه بديوان الحاكم أمس، موظفات الديوان الأميري في عجمان، وذلك بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي تحتفل به دولة الإمارات في الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام.
وثمّن صاحب السمو حاكم عجمان، حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على دعم المرأة الإماراتية، وإيمان سموهما المطلق بدورها الرئيس في التنمية وتطور الدولة.
وأكد أن قيادتنا الرشيدة عززت موقع المرأة الإماراتية في مراكز اتخاذ القرار والمناصب العليا، حيث منحتها فرصة العلم والعمل مساواة مع الرجل وتأسيس مجالس ومؤسسات تعنى بسيدات الأعمال والأمهات والطالبات وتوفير بيئة داعمة لهن لتحقيق الإنجازات والنجاحات.
وثمن سموه دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لمسيرة المرأة الإماراتية وتعزيز مكانتها وتمكينها لخدمة الوطن.
وقال سموه: «نفخر بما تحققه المرأة الإماراتية من إنجازات ونجاحات كبيرة في مختلف المجالات المهنية، وبحضورها المميز محلياً وإقليمياً وعالمياً.. ونتمنى لها مواصلة طريق التميز في التخصصات كافة، لتسهم بجهودها في تعزيز مسيرة تنمية الوطن وتحقيق تطلعاتها وآمالها».
وأضاف سموه: «تولي حكومة عجمان اهتماماً كبيراً بالمرأة الإماراتية، وتحرص على تمكينها في مختلف الميادين، وتوفر لها الإمكانات كافة التي تحقق لها النجاح في حياتها المهنية والأسرية».
وهنأ سموه الموظفات بهذه المناسبة العزيزة، وأثنى على جهودهن ودورهن الفاعل في تميز المنظومة الحكومية بعجمان وتبادل سموه الحديث مع الموظفات، حول جوانب مختلفة من اهتماماتهن المهنية وتخصصاتهن، وأهدافهن لخدمة الوطن.
من جهتهن، تقدمت الموظفات بالشكر إلى صاحب السمو حاكم عجمان، وأعربن عن سعادتهن الكبيرة بهذا الاستقبال، مؤكدات أن هذا اللقاء يعكس اهتمام القيادة بالمرأة الإماراتية وهو أبلغ تكريم لها.
حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، ويوسف النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، ومروان عبيد المهيري مدير عام الديوان الأميري، وعدد من كبار المسؤولين.

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