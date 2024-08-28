رئيس الدولة ونائباه: المرأة الإماراتية قدمت نموذجاً ملهماً في مسيرة التنمية بالدولة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن المرأة الإماراتية قدمت نموذجاً ملهماً في تحمل المسؤولية والعمل المخلص من أجل أسرتها ومجتمعها، وأعرب سموه عن اعتزازه بالمرأة الإماراتية وعطائها في كل مواقع العمل الوطني.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر حساب سموه الرسمي على منصة «إكس» أمس: «قدمت المرأة في رحلة التنمية التي شهدتها الإمارات نموذجاً ملهماً في تحمل المسؤولية والعمل المخلص من أجل أسرتها ومجتمعها. وفي «يوم المرأة الإماراتية» نعبّر عن اعتزازنا بالمرأة في الإمارات التي تعمل بتفان وتكامل وكفاءة، يداً بيد مع الرجل في كل مواقع العمل الوطني، لتحقيق طموحات الإمارات التنموية وتقدمها المستمر».

كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات تحتفي بـ «يوم المرأة» في هذا اليوم، أماً ومربيةً وشريكة في مسيرة التنمية، مشيراً سموه إلى أن الدولة تتصدر المركز الأول عالمياً في 33 مؤشراً في ملف المرأة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «تحتفي دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية في هذا اليوم … نحتفي بها أماً ومربيةً وشريكة في مسيرة التنمية.. نحتفي بها في بيوتنا.. وفي مؤسساتنا ووزاراتنا.. وفي جهاتنا المدنية والعسكرية.. ونحتفي بها في قطاعنا الخاص.. نحتفي بإنجازاتها وأعمالها وبشراكتها الحقيقية في صنع حاضر ومستقبل الدولة.. تتصدر دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 33 مؤشراً في ملف المرأة، منها التحاق المرأة بالتعليم الثانوي والجامعي وفي حماية حقوقها الوظيفية والشخصية وأمانها الاجتماعي.. وتتصدر في 42 مؤشراً إقليمياً.. والقادم أفضل بإذن الله.. لها منا كل التقدير والعرفان ليس يوماً في العام، بل في كل الأيام والأعوام».

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أننا نحتفي في يوم المرأة الإماراتية بإنجازاتها المتميزة ورسالتها التربوية ودورها في تنشئة الأجيال على الأخلاق والقيم.

وكتب سموه عبر منصة «إكس» أمس: «في يوم «المرأة الإماراتية» نحتفي بإنجازاتها المتميزة ورسالتها التربوية ودورها في تنشئة الأجيال على الأخلاق والقيم. بفضل دعم القيادة تقدم بلادنا نموذجاً ملهماً في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مسيرة التنمية في الحاضر والمستقبل».