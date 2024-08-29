انطلاق منتدى التعاون الإعلامي لـ "الحزام والطريق" في الصين

أكد لي شو لي، مدير إدارة الدعاية المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أهمية منتدى التعاون الإعلامي لـ "الحزام والطريق"، الذي يشكل منصة مهمة للحوار والتبادل بين وسائل الإعلام في مختلف الدول.

ودعا لي شو لي، في كلمته خلال المنتدى الذي انطلقت فعالياته أمس وتستمر حتى 7 سبتمبر المقبل في مدينة تشينغدو الصينية تحت شعار "تعزيز التعاون الإعلامي من أجل التنمية المشتركة"، الإعلاميين إلى تغطية الممارسات الإيجابية لمبادرة الحزام والطريق وإبراز مساهمتها في التنمية العالمية.

وأفاد بأن المنتدى يوفر فرصة قيمة لتبادل الخبرات والأفكار بين المؤسسات الإعلامية من مختلف أنحاء العالم.

من جانبه، قال تو تشن، رئيس صحيفة الشعب اليومية الصينية، إن مبادرة الحزام والطريق فتحت آفاقاً جديدة للتواصل والتعاون الدولي، لافتاً إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس الصيني شي جين بينغ للتعاون الإعلامي في إطار المبادرة.

وذكر أن مبادرة الحزام والطريق تسعى إلى التنمية والمنفعة المتبادلة بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية للسلام والتعاون.

من جهته، أكد جمال ناصر الصويدر، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري في وكالة أنباء الإمارات "وام"، أهمية تعزيز التواصل والتفاهم بين الشعوب والثقافات في عالم اليوم المترابط، مشيراً إلى الدور المحوري للإعلام في تقريب الشعوب وكسر الحواجز، وتعزيز التسامح والاحترام المتبادل.

ولفت إلى العلاقات الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية الصين الشعبية، موضحاً أن اتفاقيات التعاون التي تشمل عدداً من القطاعات الرئيسية كالسياحة والصناعة والتكنولوجيا والإعلام، ومبادرات الحزام والطريق الصينية، ستسهم في توفير المزيد من الفرص لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتطرق الصويدر إلى جهود وكالة أنباء الإمارات ؛ وام" في مجال التبادل المعرفي والشراكة الإعلامية مع المؤسسات الإعلامية الصينية، مؤكداً الحرص على تطوير مهارات الإعلاميين وتدريبهم على التواصل الثقافي والحوار بين الحضارات.

حضر المنتدى، وانغ شياو هوي سكرتير لجنة الحزب في مقاطعة سيتشوان، بجانب نخبة من القيادات الإعلامية وصناع القرار في قطاع الإعلام من مختلف دول العالم.

يأتي انعقاد المنتدى في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والربط بين الدول على امتداد طريق الحرير القديم، بما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي والحضاري بين الشعوب.