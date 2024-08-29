"الخارجية الإماراتية" تحذر من المكالمات الاحتيالية التي تنتحل هوية الوزارة

حذِّرت وزارة الخارجية الإماراتية من المكالمات الاحتيالية التي تنتحل هوية الوزارة للاتصال بالأفراد.
وأكدت وزارة الخارجية، أن الرقم الرسمي للتواصل معها هو 0097180044444، بينما رقم الطوارئ الخاص بمواطني الدولة هو 0097180024.
وتهيب وزارة الخارجية الإماراتية بالمواطنين توخي الحيطة والحذر.
تُحذِّر وزارة الخارجية الإماراتية من المكالمات الاحتيالية التي تنتحل هوية الوزارة للاتصال بالأفراد. وتؤكد الوزارة على أن الرقم الرسمي للتواصل معها هو 0097180044444 ، بينما رقم الطوارئ الخاص بمواطني الدولة هو 0097180024 . لذا، تهيب الوزارة بالمواطنين توخي الحيطة والحذر. pic.twitter.com/uqakLri5uL— MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) August 29, 2024