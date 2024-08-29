"الخارجية الإماراتية" تحذر من المكالمات الاحتيالية التي تنتحل هوية الوزارة

حذِّرت وزارة الخارجية الإماراتية من المكالمات الاحتيالية التي تنتحل هوية الوزارة للاتصال بالأفراد.

وأكدت وزارة الخارجية، أن الرقم الرسمي للتواصل معها هو 0097180044444، بينما رقم الطوارئ الخاص بمواطني الدولة هو 0097180024.

وتهيب وزارة الخارجية الإماراتية بالمواطنين توخي الحيطة والحذر.