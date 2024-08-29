الجمعة 30 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الخارجية الإماراتية" تحذر من المكالمات الاحتيالية التي تنتحل هوية الوزارة

شعار وزارة الخارجية
29 أغسطس 2024 11:15

حذِّرت وزارة الخارجية الإماراتية من المكالمات الاحتيالية التي تنتحل هوية الوزارة للاتصال بالأفراد.

وأكدت وزارة الخارجية، أن الرقم الرسمي للتواصل معها هو 0097180044444، بينما رقم الطوارئ الخاص بمواطني الدولة هو 0097180024.

أخبار ذات صلة
«الخارجية» تستقبل 4981 اتصالاً منها 1880 بلاغاً طارئاً لمواطني الدولة في الخارج خلال إجازة الصيف
الإمارات تشارك في اجتماع الوزراء العرب المعنيين عن شؤون الحد من مخاطر الكوارث بالقاهرة

 وتهيب وزارة الخارجية الإماراتية بالمواطنين توخي الحيطة والحذر.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مكافحة الاحتيال
وزارة الخارجية
الإمارات
آخر الأخبار
شعار "الهوية والجنسية"
علوم الدار
تفاصيل حملة إعفاء مخالفي أنظمة الدخول والإقامة
29 أغسطس 2024
دوريات شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه نداء للسائقين
29 أغسطس 2024
إغلاق المدارس في مدن باكستان وسط أمطار غزيرة
الأخبار العالمية
إغلاق المدارس في مدن باكستان وسط أمطار غزيرة
اليوم 11:12
السعودية تضم 31 لاعباً لتصفيات «مونديال 2026»
الرياضة
السعودية تضم 31 لاعباً لتصفيات «مونديال 2026»
اليوم 11:05
«الخارجية» تستقبل 4981 اتصالاً منها 1880 بلاغاً طارئاً لمواطني الدولة في الخارج خلال إجازة الصيف
علوم الدار
«الخارجية» تستقبل 4981 اتصالاً منها 1880 بلاغاً طارئاً لمواطني الدولة في الخارج خلال إجازة الصيف
اليوم 11:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©