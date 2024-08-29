الإمارات توقع مذكرة تفاهم لصيانة وتشغيل شبكات المياه لتروي ظمأ الأشقاء الفلسطينيين

بدأت عملية «الفارس الشهم 3» تنفيذ مشروع صيانة وتشغيل شبكات المياه المتضررة والمُدمرة في مناطق شمال القطاع.تأتي هذه المبادرة بعد توقيع مذكرة تفاهم مع بلدية غزة، في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد الحلول الإنسانية العاجلة، والتمويل لإعادة تشغيل آبار المياه وخزانات المياه شمال القطاع.

وتسعى دولة الإمارات عبرعملية «الفارس الشهم 3»، من خلال هذا المشروع إلى توفير الاستجابة الإنسانية العاجلة لسكان مناطق شمال قطاع غزة وإصلاح خطوط المياه والشبكات والآبار في مختلف المناطق بعد تضرر عدد كبير منها، حيث تم تدمير 60 بئر مياه، فيما توقفت محطات التحلية عن العمل، وتضررت شبكات المياه الرئيسية، وتلوثت المياه، ما تسبب في قلة كمية المياه.

يهدف المشروع لإيصال المياه للمناطق المكتظة بالسكان، والحد من التلوث وتوفير بيئة صحية، حيث تُمول دولة الإمارات المشروع بهدف إصلاح خطوط المياه، وصيانة جزء من شبكات توصيل المياه لمُعظم مناطق شمال القطاع، لتسهيل وصولها إلى السكان، وتخفيف معاناتهم اليومية في الحصول على المياه.

وتواصل دولة الإمارات ضمن عملية «الفارس الشهم 3» دعمها للبلديات في قطاع غزة، ونفذت سابقا مشروع إصلاح الآبار وخزانات المياه في مدينة خان يونس، لتخفيف الأعباء عن بلدية خان يونس بعد تضرر شبكات المياه في المدينة، وحالة العجز التي تعاني منها البلدية نتيجة الدمار الذي حل بالمدينة.

ونفذت دولة الإمارات 6 محطات لتحلية المياه في مدينة رفح المصرية بطاقة إجمالية تبلغ مليوناً و200 ألف جالون يومياً يجري ضخها إلى قطاع غزة، ويستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة، بإجمالي 130 مليون جالون حتى الآن.

يذكر أن دولة الإمارات تقدم المساعدات الإنسانية والمياه للعائلات النازحة في مختلف مناطق القطاع ضمن عملية الفارس الشهم 3، وتساهم يومياً في تقديم المياه لآلاف النازحين، للتخفيف من معاناة السكان في ظل الأوضاع الكارثية التي يعاني منها قطاع غزة، سعياً لتلبية الاحتياجات الأساسية والضرورية كافة للأشقاء الفلسطينيين.