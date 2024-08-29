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علوم الدار

سعود بن صقر يقدم واجب العزاء في وفاة موزة بنت عبيد المري

سعود بن صقر يقدم واجب العزاء في وفاة موزة بنت عبيد المري
29 أغسطس 2024 17:30

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم، واجب العزاء إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في وفاة «جدته» المغفور لها موزة بنت عبيد بن راشد المرّي والدة الشيخ محمد بن ثاني بن جمعة آل مكتوم، والشيخ سعيد بن ثاني بن جمعة آل مكتوم.

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وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال تقديمه واجب العزاء في مجلس العزاء بدبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

المصدر: وام
سعود بن صقر القاسمي
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