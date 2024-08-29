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جمارك دبي تحبط محاولة تهريب 1.1 طن من عقار «البريجابالين» المخدر

جمارك دبي تحبط محاولة تهريب 1.1 طن من عقار «البريجابالين» المخدر
29 أغسطس 2024 18:21

أعلنت جمارك دبي اليوم إحباط عملية تهريب شحنة ضخمة من مخدر (البريجابالين) وزنها 1.1 طن كانت مخبأة في 40 برميلاً، ضمن الشحنات الواردة إلى منافذ الشحن الجوي باستخدام الأنظمة الجمركية المتقدمة.
وكشفت جمارك دبي في بيان لها أن الواقعة بدأت بوصول الشحنة إلى المنفذ ليقوم ضباط التفتيش بمراجعة الوثائق ومطابقتها مع الشحنة، وبعد مراقبة دقيقة كشفت التحليلات أن المادة المحجوزة، مدرجة ضمن قوائم المخدرة والمراقبة في دولة الإمارات.. موضحة أنه تم على الفور إخطار إدارة مكافحة المخدرات التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي لتبدأ الإجراءات القانونية بحق المشبوهين بحضور ممثلي الإدارات المعنية من جمارك دبي وشرطة دبي.
وأكد سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، أن جمارك دبي، تعمل وفقاً للرؤية الاستراتيجية، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف إلى تحويل دبي إلى واحدة من أهم ثلاث مدن اقتصادية عالمية، مع الالتزام بمعايير الأمن والأمان.

وأوضح أن جمارك دبي تسعى لتحقيق هذه الرؤية، من خلال التصدي لمحاولات تهريب الممنوعات في المنافذ الجمركية بإمارة دبي، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتنفيذ أهداف استراتيجيتها في تحقيق الريادة في الجمارك الآمنة على مستوى العالم، من خلال تطبيق أفضل الممارسات المطبقة في مجال الحماية عبر الأنظمة والتقنيات الجديدة، المستخدمة في التفتيش الجمركي لكشف محاولات التهريب والتصدي لها.
من جهته، أكد سعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي السعي لتحقيق التوازن بين تسهيل حركة التجارة وحماية المجتمع من مخاطر التهريب موضحاً أن الجهود المبذولة تعكس التزام الفرق الجمركية بالعمل الدؤوب على مدار الساعة، من دون التأثير على سرعة وكفاءة الخدمات المقدمة.
وأوضح سلطان سيف السويدي، مدير إدارة مراكز الشحن الجوي، أن الحس الأمني لضباط التفتيش يأتي نتيجة استثمار متواصل في تدريبهم وتأهيلهم، مشيراً إلى أهمية التواصل الفعّال مع الشركاء الاستراتيجيين، ما أسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لجمارك دبي وتعزيز مكانتها إدارة جمركية رائدة عالمياً.

المصدر: وام
جمارك دبي
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