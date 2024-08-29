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علوم الدار

طقس صحو نهاراً رطب ليلاً غداً

أبوظبي
29 أغسطس 2024 18:41

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام غائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 21:57، والجزر الأول عند الساعة 05:48.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:18 والمد الثاني عند الساعة 19:10، والجزر الأول عند الساعة  14:12 والجزر الثاني عند الساعة 02:03.

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المصدر: وام
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