شرطة أبوظبي توجه نداء للسائقين

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بإرشادات القيادة الآمنة والسرعة المحددة بـ 80 كم / ساعة أثناء تشكل الضباب وترك مسافة أمان كافية.

وأوضحت مديرية المرور والدوريات الأمنية أن تفعيل منظومة خفض السرعات خلال أوقات الضباب إجراء وقائي وقتي، يهدف إلى الحد من الحوادث المرورية بسبب انعدام الرؤية على الطرق ويتوجب على السائقين من تلقاء أنفسهم خفض السرعة إلى 80 كيلو متراً في الساعة عند مشاهدة نزول الضباب، حماية لأنفسهم ومستخدمي الطريق.

وأكدت أنها تعمل على تنبيه السائقين بالسرعات المتغيرة التي يغطيها الضباب عبر وسائل مبتكرة تحذيرية هي التنبيهات العاجلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمتابعين لحسابات شرطة أبوظبي ورسائل الإنذار المبكر "الرسائل التحذيرية" في المناطق التي تخضع لتفعيل منظومة تخفيض السرعات ويتم إرسالها عبر الهواتف الذكية مع بدء نزول الضباب الكثيف وشاشات البوابات الذكية على جميع الطرق الخارجية والداخلية واللوحات الإرشادية الإلكترونية على يسار الطريق "الشواخص" وأنظمة الضبط الآلي "تخفيض السرعات" ومنظومة النقل العام "ومنع سيرالحافلات والشاحنات أثناء خفض السرعات في الضباب" و"الإضاءات الملونة" تتمثل في "الأحمر والأزرق" واللون" الأصفر".

ودعت شرطة أبوظبي، ملاك المركبات الثقيلة والشاحنات والحافلات وأصحاب الشركات ومسؤولي توزيع باصات العمال إلى تنبيه السائقين للالتزام بقرار منع سير هذه الفئة من المركبات أثناء الضباب وتعزيز الإجراءات الوقائية لتجنب وقوع الحوادث في مثل هذه الظروف الجوية وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.

وذكرت أن مخالفة السير في أوقات الضباب بمخالفة تعليمات الجهة المعنية هي 500 درهم و4 نقاط مرورية حسب القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري وفق المادة رقم 104.