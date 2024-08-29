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علوم الدار

سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية العراق

سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية العراق
29 أغسطس 2024 23:15

بغداد (وام)
قدّم عبدالله مطر المزروعي أوراق اعتماده إلى فخامة الدكتور عبداللطيف جمال رشيد، رئيس جمهورية العراق الشقيقة، سفيراً ومفوضاً فوق العادة لدولة الإمارات لدى جمهورية العراق، وذلك خلال مراسم الاستقبال الرسمية التي جرت في قصر بغداد. ‎
ونقل المزروعي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامة الرئيس العراقي وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.‎

من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية العراق السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بالمزيد من التطور والنماء. وتمنى فخامته للسفير التوفيق في مهام عمله، وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.‎ 

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من جهته، أعرب السفير عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية العراق الشقيقة وحرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين.‎
وتم، خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية العراق وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الشقيقين.

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