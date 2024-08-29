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علوم الدار

«القيادات الشرطية الشابة للإنتربول» يختتم أعماله بدبي

«القيادات الشرطية الشابة للإنتربول» يختتم أعماله بدبي
30 أغسطس 2024 01:15

دبي (وام)

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اختتم البرنامج العالمي للقيادات الشرطية الشابة للإنتربول أعمال نسخته الرابعة في دبي، والذي شهد مشاركة قيادات شابة من 34 دولة حول العالم ومتحدثين ومدربين متخصصين من مختلف الدول ناقشوا على مدار أسبوع تحت عنوان «الشرطة في عالم الذكاء الاصطناعي» محاور رئيسية تُعنى ببروز الذكاء الاصطناعي قوة تحويلية تُعيد تشكيل الصناعات والمجتمعات في أنحاء العالم، وأثر ذلك على العمل الأمني والشرطي.
وقال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي، إن تنظيم واستضافة النسخة الرابعة من البرنامج يؤكد أن شرطة دبي مستمرة في تعزيز تعاونها وتواصلها الدولي.

القيادات الشرطية
الإنتربول
دبي
الذكاء الاصطناعي
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