الجمعة 30 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تطلع على ممارسات العمل الأمني في «لوس أنجلوس»

شرطة أبوظبي تطلع على ممارسات العمل الأمني في «لوس أنجلوس»
30 أغسطس 2024 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«شرطة أبوظبي»: العناصر النسائية الشرطية متميزة
هالة العامري: نمو الرخص لسيدات الأعمال

اطلع قسم الدراجات الهوائية في إدارة الدوريات الخاصة بشرطة أبوظبي على أفضل الممارسات الدولية التي ينفذها قسم الدراجات الهوائية في أكاديمية شرطة لوس أنجلوس الأميركية، إلى جانب تبادل الخبرات العملية في مجالات العمل الشرطي والأمني، ضمن دورة تدريبية متخصصة في إطار التعاون المشترك بين الجهتين. وشارك 6 من منتسبي شرطة أبوظبي من بينهم عنصر نسائي في الدورة التدريبية المتخصصة والتي عقدت في مقر أكاديمية شرطة لوس أنجلوس، وركزت على إكساب المشاركين المهارات الاحترافية والخبرات الدفاعية في الدراجات الهوائية واستخداماتها في شتى المجالات ذات الصلة بالعمل الميداني. وتضمنت موضوعات الدورة السيطرة والتحكم على قيادة الدراجة الهوائية لمسافات طويلة وفي مناطق مرتفعة بما يعزز قوة التحمل باحترافية عالية في أداء المهام الأمنية، والرماية من على الدراجات الهوائية بوضعيات مختلفة والتعامل بمهارة مع الجمهور والتواصل معهم بشكل إيجابي إلى جانب التعامل مع الحالات الطارئة.
وتتمثل مهام دوريات الدراجات الهوائية في تطبيق استراتيجية شرطة أبوظبي في تعزيز استدامة الأمن والأمان، من خلال مهامها في مكافحة الجريمة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية التي تتضمن المرافق الرياضية والسياحية والحدائق العامة، وتأمين المناسبات الرسمية والهامة والمشاركة في الاحتفالات الرسمية والمناسبات المجتمعية.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
الدراجات الهوائية
لوس أنجلوس
آخر الأخبار
شعار "الهوية والجنسية"
علوم الدار
تفاصيل حملة إعفاء مخالفي أنظمة الدخول والإقامة
29 أغسطس 2024
دوريات شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه نداء للسائقين
29 أغسطس 2024
إغلاق المدارس في مدن باكستان وسط أمطار غزيرة
الأخبار العالمية
إغلاق المدارس في مدن باكستان وسط أمطار غزيرة
اليوم 11:12
السعودية تضم 31 لاعباً لتصفيات «مونديال 2026»
الرياضة
السعودية تضم 31 لاعباً لتصفيات «مونديال 2026»
اليوم 11:05
«الخارجية» تستقبل 4981 اتصالاً منها 1880 بلاغاً طارئاً لمواطني الدولة في الخارج خلال إجازة الصيف
علوم الدار
«الخارجية» تستقبل 4981 اتصالاً منها 1880 بلاغاً طارئاً لمواطني الدولة في الخارج خلال إجازة الصيف
اليوم 11:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©