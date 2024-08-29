شرطة أبوظبي تطلع على ممارسات العمل الأمني في «لوس أنجلوس»

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع قسم الدراجات الهوائية في إدارة الدوريات الخاصة بشرطة أبوظبي على أفضل الممارسات الدولية التي ينفذها قسم الدراجات الهوائية في أكاديمية شرطة لوس أنجلوس الأميركية، إلى جانب تبادل الخبرات العملية في مجالات العمل الشرطي والأمني، ضمن دورة تدريبية متخصصة في إطار التعاون المشترك بين الجهتين. وشارك 6 من منتسبي شرطة أبوظبي من بينهم عنصر نسائي في الدورة التدريبية المتخصصة والتي عقدت في مقر أكاديمية شرطة لوس أنجلوس، وركزت على إكساب المشاركين المهارات الاحترافية والخبرات الدفاعية في الدراجات الهوائية واستخداماتها في شتى المجالات ذات الصلة بالعمل الميداني. وتضمنت موضوعات الدورة السيطرة والتحكم على قيادة الدراجة الهوائية لمسافات طويلة وفي مناطق مرتفعة بما يعزز قوة التحمل باحترافية عالية في أداء المهام الأمنية، والرماية من على الدراجات الهوائية بوضعيات مختلفة والتعامل بمهارة مع الجمهور والتواصل معهم بشكل إيجابي إلى جانب التعامل مع الحالات الطارئة.

وتتمثل مهام دوريات الدراجات الهوائية في تطبيق استراتيجية شرطة أبوظبي في تعزيز استدامة الأمن والأمان، من خلال مهامها في مكافحة الجريمة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية التي تتضمن المرافق الرياضية والسياحية والحدائق العامة، وتأمين المناسبات الرسمية والهامة والمشاركة في الاحتفالات الرسمية والمناسبات المجتمعية.