«الطوارئ والأزمات» تشارك في «الحد من مخاطر الكوارث»

ريو دي جانيرو (وام)

شاركت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الاجتماع الثاني لمجموعة الحد من مخاطر الكوارث التابعة لمجموعة العشرين (G20)، والذي عُقد في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل.

وترأس فهد بطي المهيري مدير إدارة السلامة والوقاية في الهيئة وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الذي تضمن جدول أعماله ورش عمل فنية ركزت على استعراض التجارب والممارسات للدول الأعضاء ضمن 6 أولويات رئيسية تمثلت في مكافحة عدم المساواة والحد من نقاط الضعف، وتحقيق التغطية العالمية لأنظمة الإنذار المبكر، وتطوير البنية التحتية المقاومة للمخاطر المناخية والكوارث، واستراتيجيات التمويل للحد من مخاطر الكوارث، والتعافي وإعادة البناء من حالات الكوارث، وتقديم حلول قائمة على الطبيعة ونهج بيئي للحد من مخاطر الكوارث.. وشهد الاجتماع عقد جلسات رئيسة تضمنت استعراض مسودة البيان الوزاري لمجموعة العمل الذي من المتوقع اعتماده في الاجتماع الوزاري المزمع عقده في نوفمبر 2024 بمدينة بيليم البرازيلية.

واستعرض الجانب البرازيلي مبادرة إنشاء منصة معرفية لدول مجموعة العشرين يتم من خلالها تبادل التجارب المتعلقة بالأولويات الـ6 للمجموعة. وشاركت دولة الإمارات في جلسة مع الجانب البرازيلي استعرضت خلاله نموذجها الرائد في قيادة الرسالة الإعلامية أثناء الأزمات ذات النطاق الواسع.

وعلى هامش المشاركة جرى عقد اجتماع ثنائي حضره ولوني وولف الأمين العام للحماية والدفاع المدني في البرازيل تم خلاله مناقشة عدة مواضيع، من بينها تبادل الخبرات من خلال تقديم الورش الفنية في الاجتماع المقبل المزمع عقده في أكتوبر المقبل.. وجرى توجيه دعوة لجمهورية البرازيل الاتحادية للمشاركة في القمة العالمية للطوارئ والأزمات والكوارث. وأبدى الجانب البرازيلي خلال الاجتماع الثنائي اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون مع دولة الإمارات في مجالات الطوارئ والأزمات والكوارث، وأشار إلى أن البرازيل التي تشترك مع دولة الإمارات في الهيكلية الإدارية وتنوع التركيبة الديموغرافية والمخاطر التي تواجهها تمثل فرصة هامة للاطلاع على الممارسات ونقل التجارب الواقعية.

وأكد علي راشد النيادي المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في تصريح له أهمية المشاركة في هذه الاجتماعات الدولية، مشدداً على أن التعاون الدولي يعد ركيزة أساسية لتعزيز القدرات الوطنية في مجال إدارة الطوارئ والأزمات، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى لتحقيق مستويات أعلى من الجاهزية والاستجابة.

واختتمت المشاركة بالتأكيد على أهمية تعزيز حضور دولة الإمارات، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على وجه الخصوص، في أنشطة وفعاليات مجموعة الحد من مخاطر الكوارث التابعة لمجموعة العشرين وجرى التأكيد على المشاركة في المنصة المعرفية ضمن الأولوية الثالثة «البنية التحتية المقاومة للمخاطر المناخية والكوارث» وذلك من خلال استعراض تجربة الدولة في المعيار الوطني لنظام إدارة استمرارية الأعمال والإطار العام لأمن ومرونة المنشآت الحيوية.

تعاون

جرى الاتفاق على مواصلة التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الطوارئ والأزمات والكوارث خاصة في ضوء التجربة البرازيلية في التعامل مع سوء الأحوال الجوية التي واجهتها محافظة ريو قراندي دي سول. وتُشارك دولة الإمارات بصفة ضيف في أعمال قمة مجموعة العشرين لعام 2024 التي تعقد تحت رئاسة جمهورية البرازيل الاتحادية، وللمرة الثالثة على التوالي.