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علوم الدار

«تصفير البيروقراطية» في جامعة الإمارات

«تصفير البيروقراطية» في جامعة الإمارات
30 أغسطس 2024 01:15

العين (الاتحاد)

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نظمت جامعة الإمارات العربية المتحدة أمس «ملتقى الشركاء لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية» بحضور نخبة من القيادات الحكومية والخبراء في مجال التحول الرقمي، وذلك لمناقشة أفضل الممارسات وتجارب النجاح في تصفير البيروقراطية.
وقال الدكتور أحمد الرئيسي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة، إن الملتقى يهدف إلى تعزيز الكفاءة والفعالية في الإجراءات الحكومية «مؤكداً أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والأكاديمية لتحقيق الأهداف المشتركة في هذا الصدد».
من جهته أشار سالم باليوحة المهيري مدير إدارة تقييم الخدمات الحكومية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء إلى دور تصفير البيروقراطية في تحسين تجربة المتعامل وتقليل التعقيدات الإدارية وتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، ما يسهم في تحقيق رضا المتعاملين، ويعزز من مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتنافسية.
تضمن الملتقى جلسة حوارية بعنوان «نماذج ناجحة في تصفير البيروقراطية: دور التحول الرقمي في تحسين العمليات»، وأدارت الجلسة الدكتورة عائشة الظاهري، مستشار في جامعة الإمارات.

البيروقراطية
جامعة الإمارات
التحول الرقمي
أحمد الرئيسي
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