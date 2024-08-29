مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل يطلق «عام دراسي آمن»

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بمركز وزارة الداخلية لحماية الطفل مبادرة تثقيفية، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد تحت شعار «عام دراسي آمن».

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تأتي لتعزيز السلامة العامة والحماية المجتمعية للطفل، وتعميق السلوكيات والقيم الصحيحة، وتعزيز التوعية الأمنية الاستباقية.

ولفتت إلى أن المبادرة تتضمن برنامجاً للتوعية في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية للوقاية من الجريمة، بحيث يشمل البرنامج: تقديم محاضرات وورش للتوعية، تستهدف الطلبة وأولياء الأمور، والمشرفين التربويين والكوادر التعليمية والإدارية في المدارس، حول الجرائم الإلكترونية والتنمر والابتزاز والإساءة عبر الإنترنت.