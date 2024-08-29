الجمعة 30 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

انطلاق «اليوم المفتوح» للطلبة وأولياء الأمور بالمدارس الحكومية

مشاركة واسعة في الفعاليات (تصوير: حسن الرئيسي)
30 أغسطس 2024 01:15

دينا جوني (دبى) 

أخبار ذات صلة
مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل يطلق «عام دراسي آمن»
10 مراحل و6 مجالات لتقييم الطلبة في العام الدراسي الجديد

تنطلق اليوم الجمعة فعاليات اليوم المفتوح في جميع المدارس الحكومية في الدولة، والتي تستهدف أولياء الأمور والطلبة في مختلف المراحل التعليمية. ويأتي تنظيم اليوم المفتوح ضمن جدول وأنشطة العودة إلى المدرسة التي وجّهت وزارة التربية والتعليم بتنفيذها طوال الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025. 
ويتخلل اليوم المفتوح تعريف أولياء الأمور والطلبة بالخطة الدراسية التي ستطبق العام الجاري، وقواعد السلوك المطبّقة في المدرسة. كما يتعرّف الطلبة على معلميهم مع شرح عن المواد الدراسية التي سوف تدرّس وفق كل مرحلة تعليمية. وتنظم المدارس خلال اليوم المفتوح بعض الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي تضفي جواً من الألفة والتقارب بين الهيئات التدريسية والإدارية والطلبة وأولياء أمورهم. 
كما يتضمن اليوم المفتوح شرحاً عن المسارات التعليمية ونظام المواد الاختيارية الذي يقدّم لطلبة الثانوية خيارات لبناء خطتهم الدراسية وتخطيط رحلتهم التعليمية بما يتناسب مع ميولهم وقدراتهم الأكاديمية. وكانت الإدارات المدرسية قد حددت سيناريوهات العودة التدريجية للطلبة مع اعتماد المرونة في الدوام خلال الأسبوع الأول. 
وشارك أولياء الأمور خلال أسبوع العودة التدريجية إلى المدارس ضمن فرق العمل المنظمة للفعاليات في كل مدرسة. وتولت فرق أولياء الأمور نشر الإيجابية وتحفيز الأبناء على حضور أسبوع العودة والمشاركة في الفعاليات، والتواصل المستمر والإيجابي مع إدارة المدرسة وفرق العمل، وتنفيذ ورش عمل بحسب مهارات كل منهم مثل الحرف اليدوية، وفعاليات التراث، والرسم الحي والنشاط البدني.

المدارس الحكومية
العودة إلى المدارس
العودة للمدارس
وزارة التربية والتعليم
العام الدراسي الجديد
آخر الأخبار
شعار "الهوية والجنسية"
علوم الدار
تفاصيل حملة إعفاء مخالفي أنظمة الدخول والإقامة
29 أغسطس 2024
دوريات شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه نداء للسائقين
29 أغسطس 2024
إغلاق المدارس في مدن باكستان وسط أمطار غزيرة
الأخبار العالمية
إغلاق المدارس في مدن باكستان وسط أمطار غزيرة
اليوم 11:12
السعودية تضم 31 لاعباً لتصفيات «مونديال 2026»
الرياضة
السعودية تضم 31 لاعباً لتصفيات «مونديال 2026»
اليوم 11:05
«الخارجية» تستقبل 4981 اتصالاً منها 1880 بلاغاً طارئاً لمواطني الدولة في الخارج خلال إجازة الصيف
علوم الدار
«الخارجية» تستقبل 4981 اتصالاً منها 1880 بلاغاً طارئاً لمواطني الدولة في الخارج خلال إجازة الصيف
اليوم 11:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©