انطلاق «اليوم المفتوح» للطلبة وأولياء الأمور بالمدارس الحكومية

دينا جوني (دبى)

تنطلق اليوم الجمعة فعاليات اليوم المفتوح في جميع المدارس الحكومية في الدولة، والتي تستهدف أولياء الأمور والطلبة في مختلف المراحل التعليمية. ويأتي تنظيم اليوم المفتوح ضمن جدول وأنشطة العودة إلى المدرسة التي وجّهت وزارة التربية والتعليم بتنفيذها طوال الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025.

ويتخلل اليوم المفتوح تعريف أولياء الأمور والطلبة بالخطة الدراسية التي ستطبق العام الجاري، وقواعد السلوك المطبّقة في المدرسة. كما يتعرّف الطلبة على معلميهم مع شرح عن المواد الدراسية التي سوف تدرّس وفق كل مرحلة تعليمية. وتنظم المدارس خلال اليوم المفتوح بعض الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي تضفي جواً من الألفة والتقارب بين الهيئات التدريسية والإدارية والطلبة وأولياء أمورهم.

كما يتضمن اليوم المفتوح شرحاً عن المسارات التعليمية ونظام المواد الاختيارية الذي يقدّم لطلبة الثانوية خيارات لبناء خطتهم الدراسية وتخطيط رحلتهم التعليمية بما يتناسب مع ميولهم وقدراتهم الأكاديمية. وكانت الإدارات المدرسية قد حددت سيناريوهات العودة التدريجية للطلبة مع اعتماد المرونة في الدوام خلال الأسبوع الأول.

وشارك أولياء الأمور خلال أسبوع العودة التدريجية إلى المدارس ضمن فرق العمل المنظمة للفعاليات في كل مدرسة. وتولت فرق أولياء الأمور نشر الإيجابية وتحفيز الأبناء على حضور أسبوع العودة والمشاركة في الفعاليات، والتواصل المستمر والإيجابي مع إدارة المدرسة وفرق العمل، وتنفيذ ورش عمل بحسب مهارات كل منهم مثل الحرف اليدوية، وفعاليات التراث، والرسم الحي والنشاط البدني.