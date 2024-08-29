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علوم الدار

انضمام كوادر تدريسية جديدة إلى جامعة أبوظبي

انضمام كوادر تدريسية جديدة إلى جامعة أبوظبي
30 أغسطس 2024 01:15

مريم بوخطامين (أبوظبي)

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استقبلت جامعة أبوظبي طلابها الجدد في أبوظبي ودبي والعين، بتنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة وتطوير المرافق العلمية والإنشائية في مباني الجامعة وذلك من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية وتوفير جميع متطلبات الحياة الجامعية بكافة تفاصيلها وتهيئة بيئة أكاديمية شاملة ومحفزة على مواصلة التحصيل العلمي.
وأكد البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، أن الجامعة حريصة على توفير موارد عالية الجودة وبيئة تعليمية داعمة لطلبتها، وذلك من خلال تحسين وتطوير وتنفيذ استثمارات استراتيجية في مختلف كليات الجامعة حيث سيتمكن الطلبة هذا العام من الوصول إلى أكثر من 100 مختبر واستوديو جديد وقاعة محكمة صورية للتدريب، صُممت جميعها لتزويد الطلبة بخبرات تعليمية عملية. كما استثمرت الجامعة في المبادرات الرقمية والبنية التحتية التكنولوجية لتوفير الدعم اللازم للأعداد المتزايدة من الطلبة والارتقاء بتجربة الخدمات الإلكترونية المتعددة التي توفرها لطلبتها، وذلك من أجل الارتقاء برحلة التعلم وتحقيق كامل إمكاناتهم من خلال برامج أكاديمية عالمية المستوى ومرافق حديثة ومتطورة والتي ستسهم أيضا في دعم أعضاء هيئة التدريس لتقديم أحدث الأبحاث والمعلومات في مجالات تخصصهم، والمضي قدماً في تقديم مستويات عالمية رائدة في التعليم، وتمهيد الطريق لقادة ورواد المستقبل في دولة الإمارات.
ونوه إلى أن الجامعة ضمت إلى كادرها التعليمي أعضاء جدد في هيئة التدريس، الذين انضموا إلى أكثر من 255 من أعضاء هيئة التدريس المتفرغين، القادمين من خلفيات أكاديمية متنوعة، حاملين معهم معارف وخبرات غنية من شأنها الإسهام في تعزيز تميز المجتمع الأكاديمي والارتقاء بجودة التعليم في جميع التخصصات، موضحاً أن الجامعة حصلت مؤخراً على المرتبة الثامنة على مستوى العالم، وذلك وفق تصنيف «تايمز للتعليم العالي لأفضل الجامعات الصغيرة لعام 2024»، متقدمةً خمسة مراكز ومحرزة المرتبة الأولى في كل من دول مجلس التعاون الخليجي ودولة الإمارات. 
وأشار إلى أن الجامعة حصدت جائزة أفضل استراتيجية دولية للعام من جوائز العالم العربي 2023إذ تم ترشيحهم في 6 من أصل 10 فئات للجوائز.

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