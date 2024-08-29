احتفالية في «التواجد البلدي- مدينة خليفة»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز التواجد البلدي- مدينة خليفة ملتقى احتفالياً بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وذلك بالتعاون مع «شركة ميرال»، وضمن سلسلة (ميرال تمكن المجتمع)، حيث كان الحدث في مركز الأبحاث والإنقاذ في عالم البحار في ياس، بتاريخ 29 أغسطس 2024.

واستهدف الملتقى إبراز دور المرأة الإماراتية في التنمية والتقدم المجتمعي، وتحفيز المرأة الإماراتية في القيادة، والمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ومختلف جوانب الحياة، وتعزيز الوعي بدور المرأة في الحفاظ على التراث والهوية الثقافية الإماراتية، وترسيخ التفاعل الإيجابي مع التكنولوجيا والابتكار لدعم متطلبات المرأة، وتمكين المرأة الإماراتية، وتفعيل دورها في دعم القيم الإنسانية والاجتماعية.

وتطرق الملتقى بالشرح إلى محور الدعم الحكومي للمرأة الإماراتية، والعمل على تمكينها لتسلم المهام المختلفة، وإتاحة الفرصة الكاملة أمامها للمهام القيادية والإبداعية التي كان لها الأثر الكبير في نمو وتطور كل القطاعات.