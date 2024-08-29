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«شرطة أبوظبي»: العناصر النسائية الشرطية متميزة

خلال الاحتفال (من المصدر)
30 أغسطس 2024 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفلت قطاعات شرطة أبوظبي، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، تحت شعار «نتشارك… للغد» في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ومديريات الشرطة، وتضمنت تكريم منتسباتها المتميزات.
وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، أن يوم المرأة الإماراتية يعد فرصة لتقدير الجهود المتميزة التي تبذلها ابنة الإمارات في مختلف المجالات، وخصوصاً في قطاع الشرطة، الذي شهد مشاركات بارزة من قبل العناصر النسائية المتميزة.
وأشاد قطاع شؤون القيادة بإنجازات المرأة الإماراتية الريادية، وجهودها المتميزة في العمل الشرطي والأمني من خلال المبادرة التي نفذها مركز نظم المعلومات والاتصالات، والتي تضمنت عرض فيديو عن مجموعة من الإنجازات المتميزة للمرأة الإماراتية.
ونفذت مديرية شرطة العين مبادرتها الاحتفالية في نادي ضباط الشرطة بمدينة العين، وكرّم العميد جمعة سالم الكعبي مدير المديرية عدداً من المنتسبات المتميزات.
وشاهد الحضور فيديو يستعرض نجاحات وإنجازات المرأة في شرطة أبوظبي وإسهاماتها في ترسيخ القيم الإنسانية ودعم الاستقرار الأسري، وتعزيز مسيرة الأمن ومكافحة الجريمة. كما اشتمل على معرض بمشاركة قسم الموروث الشرطي، وتضمن عرضاً لزي العنصر النسائي القديم، وصوراً فوتوغرافية توضح دعم مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لجهود «ابنة الإمارات» التنموية، ودور القيادات النسائية في المسؤولية والمشاركة المجتمعية، واستدامة الأمن والاستقرار.
واختتم الحفل بتكريم العقيد ليلى غريب الشامسي، مدير فرع الشرطة النسائية بمديرية شرطة منطقة العين لعدد من العناصر النسائية المتميزة.
فعاليات في المراكز التجارية
شاركت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي في فعاليات احتفالية بيوم المرأة الإماراتية، في مركز دلما مول ومركز ديرفيلدز بأبوظبي، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني وبلدية مدينة أبوظبي.
وقدمت دورية السعادة التهاني والتبريكات للإماراتيات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، والتي أسهمت بدور بارز في مسيرة الإنجازات التطويرية بدولة الإمارات. واشتملت الفعاليات على عقد جلسات نقاشية حول تعزيز الوعي بشأن حقوق المرأة ودورها المحوري في بناء المجتمع، واستعراض تجارب ناجحة لسيدات يعملن في مجال الأمن، وتضمن تكريم عدد من الإماراتيات المتميزات اللاتي قدمن إسهامات بارزة في خدمة المجتمع.

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