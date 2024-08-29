مينة حمودي: أدوار نوعية تؤديها المرأة الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت مينة حمودي، رئيس استثمارات الرعاية الصحية شركة مبادلة للاستثمار،أهمية الاحتفاء بالأدوار النوعية التي تؤديها المرأة على امتداد مسيرة عطائها، مشيرة إلى أهمية المرأة الإماراتية والتأثير والدور الذي يمكن لها أن تلعبه، وهي تشجع كل واحدة على اكتشاف شغفها والسعي والمثابرة المستمرة، إذ لا يوجد حدود لما يمكن للواحد منا أن يحققه.

وقالت: جودة الرعاية الصحية تحدد جودة الحياة، وأن الصحة الجيدة لها آثار وانعكاسات اجتماعية وثقافية واقتصادية عميقة، حيث كان لنشأتي في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتسم بالديناميكية والتطور المستمر، أثر كبير في معرفتي بمدى الإمكانات والفرص المتاحة لنا للمساعدة في دفع التغيير في هذا المجال من خلال استثماراتنا ومشاركتنا الاجتماعية، لقد كنت محظوظة للغاية، لأن مسيرتي المهنية في دولة الإمارات تشكلت من خلال قادة ملهمين وزملاء داعمين، وفرص نمو وتطور لا حصر لها، ويشمل هذا أن أكون جزءاً من مشاريع تحويلية حيوية في هذا المجال، مثل مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، علاوة على انخراطي في مجالات جديدة مثل الترابط القائم بين الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي.