هالة العامري: نمو الرخص لسيدات الأعمال

أبوظبي (الاتحاد)

قالت هالة خالد العامري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للتنافسية بدائرة التنمية الاقتصادية: «نمت الرخص الاقتصادية لسيدات الأعمال الإماراتيات في إمارة أبوظبي بنسبة 18% و23% خلال العامين الماضيين، وفي تقديري، فإن الزيادة المستمرة في عدد الرخص الاقتصادية للمرأة الإماراتية في أبوظبي، تعكس فعالية المبادرات المستمرة لتمكين المرأة الإماراتية من المساهمة بشكل مباشر في تدعيم أسس الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، بما يتماشى مع جهود أبوظبي ودولة الإمارات لنمو وتنويع الاقتصاد وترسيخ التنمية المستدامة، حيث وصل عدد هذه الرخص إلى 22,226 رخصة بنهاية النصف الأول من 2023 بنمو 18% مقارنةً مع الفترة نفسها من عام 2022، ثم ارتفعت بنسبة 23% إلى 27,331 رخصة في النصف الأول من العام الجاري».

وأضافت: «يأتي احتفالنا بيوم المرأة الإماراتية بالتزامن مع إحياء ذكرى تأسيس الاتحاد النسائي العام، بما يؤكد اهتمام قيادتنا الرشيدة بدور المرأة ومساهمتها الفعالة في كل جوانب المجتمع، وتحقيقاً لرؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.