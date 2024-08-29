«الصحة»: تفاعل إيجابي مع «المسح الوطني للتغذية»

دبي (الاتحاد)

شهدت حملة المسح الوطني للصحة والتغذية 2024- 2025 تفاعلاً إيجابياً من الفئات المستهدفة وأفراد المجتمع، مما يعكس نتائج الحملات التوعوية التي نظمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع الشركاء الاستراتيجيين بأهمية نتائج المسح في حماية الصحة العامة وتحسين جودة الحياة الصحية بالدولة. من خلال تطوير سياسات وبرامج صحية قائمة على البيانات الدقيقة والأدلة العلمية الموثوقة. وتهدف حملة المسح الوطني للصحة والتغذية 2024- 2025 إلى تحديث قاعدة البيانات الصحية للسكان، وقياس مؤشرات الأداء الصحية، من خلال جمع معلومات ميدانية ذات منهجية معتمدة حول الواقع الصحي في دولة الإمارات، بما يدعم صنّاع القرار لتطوير السياسات والاستراتيجيات وقياس نتائج المؤشرات الصحية والتغذوية، إلى جانب دعم استراتيجيات التخطيط والسياسات الصحية على مستوى الدولة، بما يتوافق مع رؤية «نحن الإمارات 2031».

ونوه العديد من أفراد المجتمع بالدور المهم للمسح الوطني للصحة والتغذية في تقييم الوضع الصحي للأفراد، للمساهمة في تحسين الصحة العامة، مؤكدين تشجيعهم الأقارب والأصدقاء على التعاون مع فرق المسح الميدانية ومشاركة تجاربهم الشخصية.

وقال الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، إن المشاركة الإيجابية في المسح الوطني للصحة والتغذية تساعد على جمع البيانات والمعلومات الهامة، التي تمكننا من تطوير استراتيجيات فعّالة لتعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن التعاون والاستجابة التي تشهدها الفرق القائمة على المسح تعكسان قيم المسؤولية المجتمعية التي يتميز بها مجتمع الإمارات، ويؤكدان على أهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصحي.

تعاون مستمر

ودعت الدكتورة علياء زيد حربي مديرة مركز الإحصاء والبحوث في الوزارة، جميع أفراد المجتمع، إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الحملة الصحية الوطنية، مشيرة إلى أن التعاون المستمر يعزز من قدرة الجهات الصحية على مواجهة التحديات الصحية، ورفع مستويات الصحة العامة.