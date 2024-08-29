صندوق الوطن يكرّم خريجي «جسور الدولي»

أبوظبي (الاتحاد)

نظّم صندوق الوطن ندوة مفتوحة بأبوظبي لخريجي برنامج «جسور الدولي»، من أبناء وبنات الإمارات حول تجربتهم في الشركات الألمانية الكبرى، وذلك عقب لقائهم بمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، حيث انتظم خريجو «جسور الدولي» في البرنامج التدريبي الذي استمر على مدى 12 أسبوعاً، وتدربوا في فروع كبريات الشركات الألمانية بالإمارات، واجتازوا تدريباً متقدماً داخل مصانع هذه الشركات العالمية بألمانيا، لاستيعاب أحدث الطرق التكنولوجيا في المجالات الهندسية والتقنية.

وشارك بالندوة وأدارها ياسر القرقاوي المدير العام لصندوق الوطن إلى جانب 25 طالباً وطالبة من الذين اجتازوا جسور الدولي، وينتمون إلى 4 جامعات، هي جامعة خليفة، جامعة الإمارات العربية المتحدة، كليات التقنية العليا، الجامعة الأميركية في الشارقة، وعدد من المدربين وكبار مسؤولي صندوق الوطن، واختتم الندوة بتكريم المشاركين ومنحهم شهادات اجتياز هذا التدريب المكثف.

وأشار القرقاوي إلى أن البرنامج قدم للمشاركين تجربة تعليمية متميزة من خلال دورات تدريبية مكثفة في مجالات عدة، منها التكنولوجيا والعلوم والإدارة، وقد تم هذا بالتعاون مع مؤسسات دولية مرموقة، مما أتاح للمشاركين فرصة التعرف على أحدث التطورات والابتكارات في مجالاتهم.