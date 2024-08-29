سلطان النيادي يترأس وفد الإمارات في المنتدى الدولي حول الشباب بالأردن

دبي (الاتحاد)

ترأس معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال المنتدى الدولي رفيع المستوى حول الشباب والسلام والأمن تحت شعار «الرؤية العربية.. الشباب والسلام والأمن على الساحة العالمية»، الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية.

وجاء المنتدى بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، ومعالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة العرب، ووفود شبابية عربية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، حيث شهد ضمن فعالياته إطلاق الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن 2023-2028، التي تهدف إلى تنفيذ الأجندة وقرارات مجلس الأمن في المنطقة العربية، وتعزيز التعاون على المستوى الإقليمي لدعم جهود البلدان العربية، من خلال رؤية تعزز دور الشباب العربي في المشاركة الفاعلة، والمساهمة الإيجابية في قضايا التنمية، والسلام، والأمن.

وقال الدكتور سلطان النيادي: «إن مسألة الشباب والسلام والأمن تحتل مكانة محورية ضمن منهجية دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها، ورؤيتها الراسخة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تجسد التزامنا العميق بدعم الشباب كعنصر أساسي لتحقيق الازدهار الذي يعد السلام أحد أهم أركانه، وتشكيل منظومة اجتماعية سلمية عالمية ومستدامة».

وأضاف معاليه أن: «أولويات دولة الإمارات بملف الشباب والسلام والأمن تتمثل في تمكين الشباب، إذ تحرص على توفير البيئة المناسبة التي تتيح لهم القدرة على تنمية مهاراتهم وتفتح أمامهم أبواب الفرص بمختلف مجالات الحياة، وإشراكهم في صُنع القرارات ليكون لهم دور بارز في صياغة السياسات الداعمة للاستقرار بمجتمعاتهم، فضلاً عن الاستثمار في طاقاتهم من خلال تطوير برامج ومبادرات نوعية تدفع بهم نحو تحويل إمكاناتهم إلى قوة إيجابية تواكب تطلعات الوطن المستقبلية.