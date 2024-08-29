سلطان بن أحمد القاسمي يفتتح عيادات طلبة ماجستير طب الأسنان بجامعة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، عيادات طلبة الماجستير في تخصص تقويم الأسنان، في كلية طب الأسنان بجامعة الشارقة، كما تفقد سموه مركز التميز لطب الأسنان في مستشفى الأسنان الجامعي.

وتتضمن عيادات طلبة الماجستير، 12 عيادة متخصصة في خِدْمَات تقويم الأسنان، مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في مجال تقويم الأسنان. وتهدف العيادات إلى إكساب طلبة الماجستير، المهارات الأساسية والمتقدمة في رعاية المرضى، وتقنيات التشخيص والمهارات السريرية على مستوى متقدم من الكفاءة.

وتفقد سمو رئيس جامعة الشارقة، مركز التميز لطب الأسنان في مستشفى الأسنان الجامعي، حيث تم توسعة المركز وإضافة 6 عيادات جديدة، لتصبح الطاقة الاستيعابية للمركز 12 عيادة، تخدم جميع فئات المجتمع. ويعمل بالمركز أعضاء الهيئة التدريسية بكلية طب الأسنان من أطباء متخصصين واستشاريين.

ويقدم المركز خدمات علاجية متنوعة للمرضى منها، جراحة الفم والأسنان والزراعات، والتركيبات الثابتة والمتحركة، وغيرها.

واستقبل المركز 1478 مريضاً من المستفيدين من برنامج دائرة الخدمات الاجتماعية لكبار السن، بإجمالي عدد الزيارات 8421 زيارة، منذ انطلاق البرنامج.

كما اطلع سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، خلال الزيارة، على عيادات طب الأسنان العام وطب أسنان الأطفال بالمستشفى.