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علوم الدار

الإمارات تشارك في اجتماع الوزراء العرب المعنيين عن شؤون الحد من مخاطر الكوارث بالقاهرة

الإمارات تشارك في اجتماع الوزراء العرب المعنيين عن شؤون الحد من مخاطر الكوارث بالقاهرة
30 أغسطس 2024 10:41

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في أعمال الاجتماع الثاني للوزراء العرب المعنيين عن شؤون الحد من مخاطر الكوارث، التي عقدت مؤخراً في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

ترأس سعادة علي راشد النيادي مدير عام الهيئة الوطنية لادارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وفد الدولة الذي ضم مسؤولين في عدد من مؤسسات الدولة.

وأكد النيادي أهمية الاجتماع كونه فرصة هامة لتعزيز التنسيق بين دول المنطقة العربية، وتوحيد الرؤى في مواجهة الأزمات والكوارث من خلال هذه الجهود المشتركة.

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وأعرب النيادي - في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع - عن اعتزازه بمشاركة دولة الإمارات جنباً إلى جنب مع فرق العمل الفنية من جميع الدول الأعضاء، في صياغة المسودة النهائية لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث خلال الاجتماع الرابع، وهو ما يعكس الالتزام الراسخ بأهمية العمل الجماعي.

ونوه بإنجازات دولة الإمارات كدليل على التزامها الراسخ بتحقيق أهداف الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، معربا عن الامتنان لجامعة الدول العربية على الثقة التي منحوها للدولة من خلال اختيارها لتصميم شعار اليوم العربي للحد من مخاطر الكوارث لعام 2024.

وشدد النيادي على «أن هذا التكليف ليس فقط تقديراً لدولة الإمارات فحسب، بل هو أيضاً رمز للتعاون الوثيق فيما بيننا ويجسد التزامنا المشترك بالمضي قدماً نحو تحقيق الأهداف بروح من التضامن».

المصدر: وام
الإمارات
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