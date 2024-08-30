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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك تايلاند في ضحايا الفيضانات

رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك تايلاند في ضحايا الفيضانات
30 أغسطس 2024 11:28

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تعزية إلى جلالة الملك ماها فاجيرالونجكورن ملك مملكة تايلاند في ضحايا الفيضانات، جراء الأمطار الغزيرة، والتي أسفرت عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين.

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كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية، مماثلتين إلى جلالة الملك ماها فاجيرالونجكورن ملك مملكة تايلاند.

المصدر: وام
محمد بن زايد
محمد بن راشد
منصور بن زايد
الإمارات
تايلاند
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