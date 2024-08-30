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شرطة الشارقة تضبط 7 أشخاص من الجنسية الآسيوية بعد اعتدائهم على آخر ما أدى إلى وفاته

شرطة الشارقة تضبط 7 أشخاص من الجنسية الآسيوية بعد اعتدائهم على آخر ما أدى إلى وفاته
30 أغسطس 2024 12:32

في غضون ساعتين، ألقت القيادة العامة لشرطة الشارقة القبض على 7 أشخاص من الجنسية الآسيوية، بعد اعتدائهم بالعصي والأسلحة البيضاء على 3 أشقاء من نفس الجنسية، مما أسفر عن وفاة أحدهم وإصابة الآخرين. وتعود تفاصيل الواقعة إلى مساء الأربعاء الماضي، عندما تلقت غرفة العمليات المركزية بلاغاً يفيد بوقوع مشاجرة واعتداء بالسلاح الأبيض في إحدى المناطق الصناعية بالإمارة، مما نتج عنه وفاة شخص وإصابة آخرين، أحدهم إصابته بليغة. ونتيجة الاستجابة السريعة، تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية من القبض على الجناة، ونقل المصابين بواسطة الإسعاف الوطني إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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