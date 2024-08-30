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علوم الدار

محمد بن راشد: سر بقاء الحكومات والدول هو الاستثمار في شبابها

محمد بن راشد: سر بقاء الحكومات والدول هو الاستثمار في شبابها
30 أغسطس 2024 14:44

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن أن الحكومات والدول تكبر وتشيخ وتندثر وسر بقائها وتجددها هو الاستثمار في شبابها.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، ضمن سلسلة «علمتني الحياة»: «علمتني الحياة.. أن الحكومات والدول تكبر وتشيخ وتندثر.. وسر بقائها وتجددها هو الاستثمار في شبابها.. والحرص على بناء أطفالها».

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وأضاف سموه: «حتى الإنسان تنطبق عليه نفس الفكرة.. عندما يتقدم الإنسان في العمر يبحث عمن يكبر معه.. بينما السر يكمن في قضاء الوقت مع من يُبقي فيك طفولتك».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وسم #علمتني الحياة
علمتني الحياة
محمد بن راشد
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