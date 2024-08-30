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علوم الدار

بيان مشترك بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة بشأن وضع النساء والفتيات في أفغانستان

بيان مشترك بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة بشأن وضع النساء والفتيات في أفغانستان
30 أغسطس 2024 16:52

رحبت معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، بسعادة رينا أميري مبعوثة الولايات المتحدة الخاصة المعنية بالمرأة والفتاة الأفغانية وحقوق الإنسان، في دولة الإمارات لمناقشة وضع النساء والفتيات في أفغانستان.
 وجددت دولة الإمارات والولايات المتحدة التزامهما بتعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات، مؤكدتين أن هذه القضايا حاسمة من أجل أفغانستان مستدامة ومستقرة اقتصادياً.

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واتفق الجانبان أيضا على الحاجة الماسة إلى الدعم الجماعي وتوفير الموارد لتحسين حياة النساء والأطفال الأفغان، ولا سيما دعم التعليم والخدمات الصحية وسبل العيش وفرص ريادة الأعمال. 
كما ناقش الجانبان أهمية تقديم المساعدات الإنسانية لشعب أفغانستان من خلال مشاريع التنمية ودعم مشاريع إعادة الإعمار.

المصدر: وام
الإمارات
أفغانستان
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