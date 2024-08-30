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علوم الدار

"الأرصاد": طقس صحو إلى غائم جزئياً غدا

أبوظبي
30 أغسطس 2024 17:45

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً وقد تكون ركامية ظهراً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة  23:03 فيما يحدث الجزر الثاني عند الساعة 06:28

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وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:54 والمد الثاني عند الساعة 20:02، بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 14:53 والجزر الثاني عند الساعة 02:48.

المصدر: وام
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