السبت 31 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الأرصاد»: تأثير غير مباشر على الدولة بسبب عاصفة مدارية ببحر العرب

أبوظبي
30 أغسطس 2024 18:16

إبراهيم سليم (أبوظبي) 
يشهد شمال شرق بحر العرب عاصفة مدارية، حيث تقع على خط عرض 23.6 شمالاً - خط طول 68.0، وصنف المركز الوطني للأرصاد الوضع القائم بـ "عاصفة مدارية"، وأن سرعة الرياح: 60 - 70 كم/س، وزادت إلى 70 إلى 80 كيلو متراً في الساعة، والمتوقع استمرار العاصفة المدارية خلال الـ48 ساعة القادمة، والمسار أو (الاتجاه) غرباً، وسرعة الحركة 10 كم/س.
وأفاد المركز بوجود  تأثير غير مباشر على الدولة من ليل السبت وحتى  الاثنين، بتدفق السحب من بحر العرب على المناطق الشرقية والجنوبية قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح نشطة إلى قوية السرعة مثيرة الغبار والأتربة واضطراب الموج في الخليج العربي وبحر عُمان  مع احتمال امتداد مياه البحر على بعض الشواطئ في الساحل الشرقي في فترة المد العالي يومي الأحد والاثنين.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد أنه بعد تحليل الأقمار الصناعية، ومتابعة  النماذج العددية، تشير التوقعات إلى وجود العاصفة المدارية في بحر العرب بسرعة رياح 3 كيلو مترات في الساعة، باتجاه جنوب غرب على سواحل سلطنة عمان تصاحبها تشكيلات من السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار وسرعة رياح 80 كيلو متراً في الساعة.
وأكد المركز الوطني للأرصاد متابعته للحالة المدارية، على مدار الساعة، وسيوافي الجمهور بالمستجدات، داعياً إلى متابعة النشرات والتقارير الصادرة عن المركز، وعدم تداول الشائعات.
وفيما يتعلق بطقس اليوم أشار المركز إلى رياح نشطة السرعة تصل سرعتها 40 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج أحياناً ويصل إلى 6 أقدام في الخليج العربي من الساعة 15:30 الجمعة 30/08/2024 وحتى الساعة 01:30 يوم السبت 31/09/2024.
ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً السبت صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً وتظهر السحب شرقاً وجنوباً وقد تكون ركامية ظهراً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أخبار ذات صلة
"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
«الخارجية» و«الوطني للأرصاد» يطلقان منصة «الإنذار المبكر»
عاصفة مدارية
بحر العرب
المركز الوطني للأرصاد
آخر الأخبار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة موزة بنت محمد عبدالله الموسى
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة موزة بنت محمد عبدالله الموسى
اليوم 17:53
ريال مدريد يستهل الدفاع عن «الأبطال» أمام شتوتجارت
الرياضة
ريال مدريد يستهل الدفاع عن «الأبطال» أمام شتوتجارت
اليوم 19:11
زفيريف يصف خروج ديوكوفيتش بـ«المزعج»!
زفيريف يصف خروج ديوكوفيتش بـ«المزعج»!
اليوم 18:47
أبطال الرماية وألعاب القوى يخوضون جولة جديدة في «بارالمبية باريس»
الرياضة
أبطال الرماية وألعاب القوى يخوضون جولة جديدة في «بارالمبية باريس»
اليوم 18:45
حاكم الشارقة يفتتح المعهد الثقافي العربي في ميلانو
علوم الدار
حاكم الشارقة يفتتح المعهد الثقافي العربي في ميلانو
اليوم 18:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©