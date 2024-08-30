مريم بن ثنية تشارك في ندوة سفارة الدولة في كوريا الجنوبية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية

سيئول (وام)

شاركت مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي في ندوة خاصة بيوم المرأة الاماراتية التي نظمتها سفارة دولة الإمارات في سيئول بالتعاون مع الحكومة الكورية بعنوان "معا نحتفي بالمرأة الإماراتية في التمثيل البرلماني والسلك الشرطي".

كما شارك في الندوة عبدالله سيف النعيمي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا الجنوبية، وحضرها من المجلس الوطني الاتحادي عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وقالت مريم بن ثنية في كلمة لها: "نحتفي في الثامن والعشرين من أغسطس بيوم المرأة الإماراتية، ويعد هذا اليوم مناسبة وطنية للاحتفاء بالمرأة الإماراتية وبإسهاماتها المتميزة في النهضة الحضارية والتنموية للدولة".

وتقدمت بأسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية ولدورها في تعزيز دور المرأة في المجتمع، وعطاء سموها في المجالات الاجتماعية والإنسانية واهتمامها بتمكين المرأة وبالطفولة والأسرة ليس في دولة الإمارات والوطن العربي فحسب بل في مختلف دول العالم.